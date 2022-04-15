Фадеев: В ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на русофобию в мире
ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии в мире. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева.
По его словам, сейчас россияне оказались в положении народа, находящегося под травлей, так как за границей оказывается давление на русскоязычное население.
Фадеев считает, что на Западе «поощряется расизм».
«Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, но, на самом деле, там очень глубоко запрятан расизм», - добавил политик.
Он отметил, что Россия делает многое, чтобы защитить россиян, находящихся за границей, но возможностей «очень мало», потому что «сложно поменять ксенофобскую атмосферу».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм в Европе.
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