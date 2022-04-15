Фадеев: В ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на русофобию в мире

ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии в мире. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева.

По его словам, сейчас россияне оказались в положении народа, находящегося под травлей, так как за границей оказывается давление на русскоязычное население.

Фадеев считает, что на Западе «поощряется расизм».