Министр обороны Украины назвал членство в НАТО главной целью Киева

По словам Резникова, Украина хочет «полноправное членство» в альянсе. Он отметил, что прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе для того, чтобы подписать с коллегами меморандум об обучении пилотов для истребителей F-16.

Саммит НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

