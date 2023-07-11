СМИ: Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Владимир Зеленский выступит в 18:00 по московскому времени, сообщают украинские Telegram-каналы.

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Генсек НАТО неоднократно заявлял о единстве союзников в ключевых вопросах, однако страны до последнего момента не согласовывали текст итогового заявления, в котором будет идти речь о членстве Украины в военном блоке.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийНАТО

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