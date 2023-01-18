Столтенберг: контактная группа по Украине обсудит передачу Киеву тяжелых вооружений

Участники контактной группы по Украине на этой неделе обсудят тему предоставления Киеву дополнительного вооружения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс».

«Мы встретимся в Рамштайне в рамках возглавляемой США контактной группы по Украине», - уточнил Североатлантического альянса.

По его словам, основной темой переговоров будет усиление поддержки Киева путем передачи ВСУ более современных и тяжелых вооружений.

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Встреча контактной группы состоится 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в ФРГ. В ней, в частности, примут участие Столненберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны стран НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что военная помощь Украине приблизит мирные переговоры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОУкраинаВсемирный Экономический Форум В ДавосеЙенс Столтенберг
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