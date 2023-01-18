Столтенберг: контактная группа по Украине обсудит передачу Киеву тяжелых вооружений
Участники контактной группы по Украине на этой неделе обсудят тему предоставления Киеву дополнительного вооружения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс».
«Мы встретимся в Рамштайне в рамках возглавляемой США контактной группы по Украине», - уточнил Североатлантического альянса.
По его словам, основной темой переговоров будет усиление поддержки Киева путем передачи ВСУ более современных и тяжелых вооружений.
Встреча контактной группы состоится 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в ФРГ. В ней, в частности, примут участие Столненберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны стран НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что военная помощь Украине приблизит мирные переговоры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Столтенберг: контактная группа по Украине обсудит передачу Киеву тяжелых вооружений
- Мизулина считает, что Rutube пока не может конкурировать с YouTube
- «Врожденное уродство»: Захарову возмутили слова Шольца о России
- СМИ: США объявят о наиболее масштабном пакете военной помощи для Украины
- Шольц: Берлин стремится не допустить прямого конфликта России и НАТО
- Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими
- «Нелепые правила!»: Пригожин раскритиковал запрет на смартфоны и бороды в армии
- Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
- В России заявили о возможности Киева прекратить боевые действия в любой момент
- Столтенберг: военная помощь Украине приблизит мирные переговоры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru