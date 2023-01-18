Столтенберг: контактная группа по Украине обсудит передачу Киеву тяжелых вооружений

Участники контактной группы по Украине на этой неделе обсудят тему предоставления Киеву дополнительного вооружения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс».

«Мы встретимся в Рамштайне в рамках возглавляемой США контактной группы по Украине», - уточнил Североатлантического альянса.

По его словам, основной темой переговоров будет усиление поддержки Киева путем передачи ВСУ более современных и тяжелых вооружений.