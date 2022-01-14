Министр обороны ФРГ считает красной линией требование РФ о нерасширении НАТО

«Эти красные линии должны быть четкими при решении всех рассматриваемых задач», - приводит слова Ламбрехт агентство Reuters.

Глава Минобороны отметила, что у России нет права вето в отношении вопросов, касающихся НАТО. Также она подчеркнула, что встретится с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Берлине на следующей неделе.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

