Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину. Об этом сообщает агентство DPA.

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Отмечается, что немецкий министр приехал в Киев с необъявленным визитом. Писториус намерен провести переговоры с украинским правительством, пишет RT.

Ранее министр обороны ФРГ передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку типа RCH 155. Как ожидается, Киев получит 54 таких установки.

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