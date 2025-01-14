Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев
14 января 202510:55
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину. Об этом сообщает агентство DPA.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru