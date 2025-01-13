Отмечается, что Киеву планируется передать 54 таких установки, при этом первые шесть останутся в Германии для обучения украинских военнослужащих.

«Это сигнал о том, что Украина может на нас положиться», - подчеркнул Писториус в ходе церемонии.

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп и близкий к нему американский миллиардер Илон Маск сумеют закончить вооруженный конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

