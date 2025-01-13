Германия передала Украине первую САУ типа RCH 155

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Об этом сообщает телеканал Welt, который транслировал церемонию.

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Отмечается, что Киеву планируется передать 54 таких установки, при этом первые шесть останутся в Германии для обучения украинских военнослужащих.

«Это сигнал о том, что Украина может на нас положиться», - подчеркнул Писториус в ходе церемонии.

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп и близкий к нему американский миллиардер Илон Маск сумеют закончить вооруженный конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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