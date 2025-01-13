Минобороны Германии: Дополнительная помощь Украине не блокируется

Находящаяся на согласовании дополнительная помощь Украине на 3 млрд евро не блокируется офисом канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил изданию Tagesspiegel глава Минобороны Борис Писториус.

Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП

По его словам, военное ведомство готовит новый пакет военной помощи Киеву и «теперь должно быть принято политическое решение».

Если победу на выборах канцлера Германии одержит Фридрих Мерц, боевые действия на Украине продолжатся с поддержкой от Берлина, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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