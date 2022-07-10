Министр обороны Франции раскрыл информацию о контактах с коллегами в России
Министерство обороны Франции контактирует с российскими коллегами, сообщил министр военного ведомства Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.
«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — цитирует министра обороны Франции RT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передаваемое Киеву французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию, сообщает РИА Новости.
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