Министр обороны Франции раскрыл информацию о контактах с коллегами в России

Министерство обороны Франции контактирует с российскими коллегами, сообщил министр военного ведомства Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

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«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — цитирует министра обороны Франции RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передаваемое Киеву французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию, сообщает РИА Новости.

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