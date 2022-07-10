Министр обороны Франции раскрыл информацию о контактах с коллегами в России

«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — цитирует министра обороны Франции RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передаваемое Киеву французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию, сообщает РИА Новости.

