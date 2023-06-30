Министр культуры Ирана прибудет с визитом в Москву

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили посетит Москву. Об этом сообщил посол республики в России Казем Джалали.

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Ранее стало известно, что в Москве в июле пройдут Дни иранской культуры.

«С учетом того, что это важное событие, министр культуры Исламской Республики Иран лично совершит визит в Москву», — цитирует Джалали ТАСС.

Как отметил посол, Эсмаили откроет мероприятие.

Между тем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в июле могут стартовать безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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