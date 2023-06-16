В Иране заявили о возможности бартера в торговле с Россией

«Россия и Иран определенно могли бы использовать бартер в торговле. Конечно, у нас большой дисбаланс в торговле между станами. Исторически Россия поставляет гораздо больше продукции в Иран», - сказал эксперт.

Он не исключил, что с учетом последних изменений торговля между двумя странами придет к балансу. Афаринеш выразил надежду, что Иран будет поставлять больше товаров в РФ.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставках России оружия и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

