В Иране заявили о возможности бартера в торговле с Россией
Россия и Иран могут использовать бартер в двусторонней торговли. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал глава иранской трейдинговой компании AIHG Сармад Афаринеш, пишет РБК.
«Россия и Иран определенно могли бы использовать бартер в торговле. Конечно, у нас большой дисбаланс в торговле между станами. Исторически Россия поставляет гораздо больше продукции в Иран», - сказал эксперт.
Он не исключил, что с учетом последних изменений торговля между двумя странами придет к балансу. Афаринеш выразил надежду, что Иран будет поставлять больше товаров в РФ.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставках России оружия и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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