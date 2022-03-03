Иран пригрозил США последствиями в случае провала диалога по ядерной сделке

Администрации США следует извлечь уроки предыдущих властей и не упустить шанс заключить хорошую сделку по снятию санкций с Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает агентство Tasnim.

По его словам, в противном случае нынешняя администрация США скоро осознает все упущенные возможности переговоров в Вене.

Вашингтон готов к прямому диалогу с Ираном по ядерному вопросу

Ранее Вашингтон принял решение восстановить исключения из режима санкций против ядерной программы Ирана, отмененные ранее.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

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ФОТО: РИА Новости
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