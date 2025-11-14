Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Российская армия стала второй в списке сильнейших вооружённых сил 145 государств. Об этом со ссылкой на результаты исследования Global Firepower сообщает RT.
Отмечается, что второе место в рейтинге Россия заняла благодаря мощной артиллерии и высокому уровнем оснащённости реактивными системами залпового огня.
Первое место в списке в очередной раз заняла армия США. Этому способствовали крупнейший оборонный бюджет и масштабный военно-технический арсенал. ТОП-3 замкнули вооружённые силы Китая, которые стали лидерами по численности флота.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что по силе российская армия превосходит даже армию США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
