Минфин США заявил о преследовании тех, кто помогает России

Как отмечается, решение принято в соответствии с заявлением Группы семи, в котором осуждаются проведенные референдумы на территориях подконтрольных российским военным, а также участники объединения подтвердили коллективную готовность навязывать России дальнейшие коллективные издержки. Кроме того, страны «Большой семерки» договорились оказывать экономическое давление на физических и юридических лиц как внутри, так и за пределами РФ, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам Москвы изменить статус украинской территории.

Ранее США ввели новый пакет санкции против России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



