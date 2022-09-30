Минфин США заявил о преследовании тех, кто помогает России

Против физических и юридических лиц независимо от гражданства и местонахождения Минфин США может ввести санкции за поддержку России в связи с вхождением в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в пояснении, опубликованном американским ведомством, сообщает ТАСС.

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Как отмечается, решение принято в соответствии с заявлением Группы семи, в котором осуждаются проведенные референдумы на территориях подконтрольных российским военным, а также участники объединения подтвердили коллективную готовность навязывать России дальнейшие коллективные издержки. Кроме того, страны «Большой семерки» договорились оказывать экономическое давление на физических и юридических лиц как внутри, так и за пределами РФ, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам Москвы изменить статус украинской территории.

Ранее США ввели новый пакет санкции против России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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