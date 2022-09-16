Минфин США запретил все операции с российскими производителями электроники

В частности, речь идёт о производителях процессоров «Байкал Электроникс» (Baikal), МЦСТ («Эльбрус») и «Элвис» («Скиф»). Они попали в так называемый SDN-лист, который не только блокирует любые активы, но и обязывает американские компании прекратить с ними любые операции.

Ранее власти Тайваня ограничили ввоз ряда стратегических высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, в том числе микропроцессорную технику с уровнем быстродействия свыше пяти гигафлопс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».