Минфин США запретил все операции с российскими производителями электроники

Министерство финансов США ввело санкции в отношении крупнейших российских производителей электроники и дизайн-центров, сообщает пресс-служба американского ведомства.

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В частности, речь идёт о производителях процессоров «Байкал Электроникс» (Baikal), МЦСТ («Эльбрус») и «Элвис» («Скиф»). Они попали в так называемый SDN-лист, который не только блокирует любые активы, но и обязывает американские компании прекратить с ними любые операции.

Ранее власти Тайваня ограничили ввоз ряда стратегических высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, в том числе микропроцессорную технику с уровнем быстродействия свыше пяти гигафлопс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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