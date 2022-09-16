Минфин США запретил все операции с российскими производителями электроники
Министерство финансов США ввело санкции в отношении крупнейших российских производителей электроники и дизайн-центров, сообщает пресс-служба американского ведомства.
В частности, речь идёт о производителях процессоров «Байкал Электроникс» (Baikal), МЦСТ («Эльбрус») и «Элвис» («Скиф»). Они попали в так называемый SDN-лист, который не только блокирует любые активы, но и обязывает американские компании прекратить с ними любые операции.
Ранее власти Тайваня ограничили ввоз ряда стратегических высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, в том числе микропроцессорную технику с уровнем быстродействия свыше пяти гигафлопс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах
- ЕСПЧ прекратил полномочия судьи от России
- Минфин США запретил все операции с российскими производителями электроники
- В Госдуму внесен проект закона о кредитных каникулах
- Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь
- Власти 11 регионов РФ ввели обязательный масочный режим
- Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подтвердила свой визит в Армению
- Ещё один россиянин выставил на продажу клуб АПЛ
- Историк объяснил, зачем офицеры НАТО приехали под Харьков
- Рогов сообщил об убийстве замглавы Бердянска и его жены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru