Байден: своими действиями Россия начала «вторжение» на Украину
22 февраля 202222:41
Президент США Джо Байден заявил, что своими действиями Россия начала «вторжение» на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Байден отметил, что накануне президент Путин признал независимыми два украинских региона. По его словам, это является началом для захвата большей территории.
Президент США также отметил, что намерение «пойти намного дальше» на Украину было отражено в речи Путина накануне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Байден объявил о санкциях против суверенного долга РФ
- Байден: своими действиями Россия начала «вторжение» на Украину
- Пневмослон стал лучшей группой премии «Чартова дюжина 2022»
- «Операция Пластилин» стала победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «лучший альбом»
- Боррель о санкциях против депутатов РФ: никакого шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе
- РФ с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР
- «Рок-н-ролл жив, ребята!» Лучшей солисткой премии «Чартова дюжина 2022» стала Диана Арбенина
- Лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2022» стал Евгений Егоров
- Мураками и LASCALA выиграли премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «совместная работа»
- Страны ЕС договорились о пакете санкций против России
22 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru