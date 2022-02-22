Байден: своими действиями Россия начала «вторжение» на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что своими действиями Россия начала «вторжение» на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Байден отметил, что накануне президент Путин признал независимыми два украинских региона. По его словам, это является началом для захвата большей территории.

Президент США также отметил, что намерение «пойти намного дальше» на Украину было отражено в речи Путина накануне.




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