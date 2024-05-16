Минфин США ввел санкции против двух россиян и трех компаний в РФ за связи с КНДР
Власти США ввели санкции в отношении двух российских граждан и трёх компаний за якобы связи с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина США.
В частности, в «чёрный» список внесли Рафаэля Газаряна и Алексея Буднева, а также компании «Транс капитал», «Рафорт» и «Технология», которые якобы вовлечены в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вводит санкции... за содействие передаче вооружений между Россией и КНДР», - говорится в заявлении.
Ранее США ввели санкции против россиянина и трех компаний из РФ за связи с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru