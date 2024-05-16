Минфин США ввел санкции против двух россиян и трех компаний в РФ за связи с КНДР

В частности, в «чёрный» список внесли Рафаэля Газаряна и Алексея Буднева, а также компании «Транс капитал», «Рафорт» и «Технология», которые якобы вовлечены в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вводит санкции... за содействие передаче вооружений между Россией и КНДР», - говорится в заявлении.

Ранее США ввели санкции против россиянина и трех компаний из РФ за связи с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

