Новая Зеландия ввела санкции против 28 граждан и 14 компаний из России
Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций в отношении России, ограничения коснулись 28 граждан и 14 организаций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, сообщили в новозеландском правительстве.
Ограничения были введены против предприятий и граждан, которые якобы оказывают стратегическую поддержку в специальной военной операции на Украине. Правительство Новой Зеландии указало, что попавшие под санкции граждане и юрлица причастны «к передаче оружия из КНДР в Россию». Также были введены ограничения против иранских физлиц и компаний, которых заподозрили в участии «в оказании военной помощи России».
Питерс добавил, что в черный список внесли также тех, кто связан с «принудительным переселением украинских детей в Россию», которое якобы проводили российские власти.
В феврале Новая Зеландия ввела санкции против 45 граждан и 16 организаций из РФ, участвующих в «обходе ограничительных мер», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru