Белый дом анонсировал ужесточение санкций против ВПК России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон работает над ужесточением санкций против военно-промышленного комплекса (ВПК) России.
«Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление», - сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, продолжение конфликта будет «дорого стоить России». Вашингтон не откажется от военной помощи Киеву, заверил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти принимают меры для защиты экономики страны в условиях санкций, передает «Радиоточка НСН».
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