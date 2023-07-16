Белый дом анонсировал ужесточение санкций против ВПК России

«Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление», - сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, продолжение конфликта будет «дорого стоить России». Вашингтон не откажется от военной помощи Киеву, заверил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти принимают меры для защиты экономики страны в условиях санкций, передает «Радиоточка НСН».

