Минфин США: все страны должны следовать санкциям против РФ

Вашингтон хочет добиться того, чтобы весь мир следовал их санкциям против России, и тем самым повлиять на Москву. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает ТАСС.

Госдеп США: Блинкен пока не планирует визит в Киев

По данным Адеймо, власти Соединенных Штатов ожидают, что страны последуют их примеру, так как выгода от ведения дел с США и их союзниками значительно превышает выгоду от ведения дел с «сокращающейся российской экономикой».

Он также заявил, что США намеренно лишили РФ доступа к ключевым технологиям, особенно к полупроводникам, за счет антироссийских санкций от ряда критически важных стран. В качестве примера он назвал Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды, которые «производят самые передовые полупроводники в мире».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры