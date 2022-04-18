Минфин США: все страны должны следовать санкциям против РФ
Вашингтон хочет добиться того, чтобы весь мир следовал их санкциям против России, и тем самым повлиять на Москву. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает ТАСС.
По данным Адеймо, власти Соединенных Штатов ожидают, что страны последуют их примеру, так как выгода от ведения дел с США и их союзниками значительно превышает выгоду от ведения дел с «сокращающейся российской экономикой».
Он также заявил, что США намеренно лишили РФ доступа к ключевым технологиям, особенно к полупроводникам, за счет антироссийских санкций от ряда критически важных стран. В качестве примера он назвал Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды, которые «производят самые передовые полупроводники в мире».
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