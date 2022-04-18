Минфин США: все страны должны следовать санкциям против РФ

По данным Адеймо, власти Соединенных Штатов ожидают, что страны последуют их примеру, так как выгода от ведения дел с США и их союзниками значительно превышает выгоду от ведения дел с «сокращающейся российской экономикой».

Он также заявил, что США намеренно лишили РФ доступа к ключевым технологиям, особенно к полупроводникам, за счет антироссийских санкций от ряда критически важных стран. В качестве примера он назвал Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды, которые «производят самые передовые полупроводники в мире».