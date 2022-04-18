Госдеп США: Блинкен пока не планирует визит в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не собирается на Украину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.
Прайс также заявил, что на данный момент нет какого-либо подтверждения информации о будущем визите госсекретаря Соединенный Штатов.
По данным Прайса, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман планирует совершить визит в Брюссель 18-22 апреля для консультаций с представителями Евросоюза и НАТО.
На прошлой неделе стало известно, что Белый дом может отправить в Киев высокопоставленного представителя - госсекретаря или министра обороны США.
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