Госдеп США: Блинкен пока не планирует визит в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не собирается на Украину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Макрон сообщил о намерении продолжать разговор с Путиным

Прайс также заявил, что на данный момент нет какого-либо подтверждения информации о будущем визите госсекретаря Соединенный Штатов.

По данным Прайса, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман планирует совершить визит в Брюссель 18-22 апреля для консультаций с представителями Евросоюза и НАТО.

На прошлой неделе стало известно, что Белый дом может отправить в Киев высокопоставленного представителя - госсекретаря или министра обороны США.


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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:УкраинаГосдеп США
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