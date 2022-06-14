Минфин США разрешил проводить операции по энергоносителям со Сбербанком и ВТБ

Согласно генеральной лицензии, транзакции по энергоносителям до 5 декабря разрешается проводить с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Совкомбанком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше.

В документе уточняется, что термин «относящийся к энергоносителям» подразумевает «добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, в том числе сырой нефти».

Также в разрешении указаны сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ, уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива или урана в любой форме, а также «разработка, производство, передача или обмен энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую, и возобновляемые источники энергии».

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе новых санкций в отношении России. В частности, вводится запрет на оказание 28 услуг, «жизненно важных для работы нефтяной, газовой, горнодобывающей и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные».