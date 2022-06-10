В США заявили о намерении ужесточать режим санкций в отношении России

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от санкций в отношении Москвы, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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По его словам, так будет продолжаться до тех пор, пока Россия не откажется от того курса, которого придерживается в настоящее время.

«Мы в США, а также наши союзники и партнёры в мире, продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости - в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что канадские власти сделают всё, что в их силах, «чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину подпитывать и финансировать свою военную машину».

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