Россиянам рассказали, где можно встретить поддельные QR-коды оплаты
Поддельные QR-коды оплаты, как правило, можно найти в местах, где человек платит быстро и не успевает перепроверить получателя. Об этом RT заявил главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.
Он уточнил, что речь идёт о местах с высокой проходимостью, таких как парковки, вендинговые аппараты, рынки, временные кафе и сезонные точки продаж.
Эксперт добавил, что наклеить фальшивый QR-код поверх настоящего аферисты способны также в заведениях общепита и местах самообслуживания.
«Там человек обычно действует на автомате и смотрит только на сумму. Важно внимательно смотреть на QR-код», — резюмировал он.
Ранее операционный директор Технобит Александр Пересичан заявил, что при оплате верным QR-кодом после сканирования «должно открываться банковское приложение или официальный домен банка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
