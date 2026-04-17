Россиянам рассказали, где можно встретить поддельные QR-коды оплаты

Поддельные QR-коды оплаты, как правило, можно найти в местах, где человек платит быстро и не успевает перепроверить получателя. Об этом RT заявил главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

Он уточнил, что речь идёт о местах с высокой проходимостью, таких как парковки, вендинговые аппараты, рынки, временные кафе и сезонные точки продаж.

Эксперт добавил, что наклеить фальшивый QR-код поверх настоящего аферисты способны также в заведениях общепита и местах самообслуживания.

«Там человек обычно действует на автомате и смотрит только на сумму. Важно внимательно смотреть на QR-код», — резюмировал он.

Ранее операционный директор Технобит Александр Пересичан заявил, что при оплате верным QR-кодом после сканирования «должно открываться банковское приложение или официальный домен банка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

