Минфин РФ осудил призывы западных стран признать российские алмазы «конфликтными»
Попытки западных стран признать российские алмазы «конфликтными» показывают их низкий уровень информированности, необоснованны и спекулятивны, сообщает пресс-служба Минифина РФ.
Комментируя статью в The New York Times, в которой говорится о соответствующем призыве США, ЕС и Канады, в ведомстве осудили стремление политизировать работу Кимберлийского процесса (КП) по борьбе с «конфликтными» алмазами.
«Российская Федерация осуждает попытки Коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников, политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая основные принципы», - отметили в министерстве.
В Минфине подчеркнули, что налоги и дивиденды, которые выплачиваются от добычи алмазов в РФ, являются основой развития сообщества в Якутии, и за последние 10 лет единственными платежами, которые не направлялись на развитие региона, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным акционерам, в основном из США и ЕС.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Евросоюз, США, Канада и Украина призвали присвоить российским алмазам статус «конфликтных», пишет журнал «Профиль». Если этот призыв будет принят к действию, такие драгоценные камни могут не допустить к торговле на международном рынке.
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