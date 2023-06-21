Минфин поддержал минимальные розничные цены на пиво и сидр

Министерство финансов России поддержало инициативу о введении минимальных розничных цен на пиво и сидр, сообщает РИА Новости.

Пивовары предложили ввести в РФ минимальную розничную цену на пиво

Как считают в ведомстве, это требует проработки. Сам метод является эффективным при борьбе с нелегальной продукцией.

Минфин также выступил за государственное регулирование производства и оборота метанола и содержащих это вещество жидкостей.

Ранее в Госдуме предложили законодательно закрепить минимальные цены на алкоголь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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