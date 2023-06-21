Минфин поддержал минимальные розничные цены на пиво и сидр

Как считают в ведомстве, это требует проработки. Сам метод является эффективным при борьбе с нелегальной продукцией.

Минфин также выступил за государственное регулирование производства и оборота метанола и содержащих это вещество жидкостей.

Ранее в Госдуме предложили законодательно закрепить минимальные цены на алкоголь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

