Пивовары предложили ввести в РФ минимальную розничную цену на пиво

Председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что защититься от суррогатного слабого алкоголя можно посредством введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, МРЦ позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей.

«Пиво, сидр, произведенные по традиционной технологии из качественного натурального сырья, не могут стоить дешево», — отметил Бриман.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что общее число пострадавших от отравления суррогатным сидром в стране составляет 96 человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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