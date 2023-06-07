Пивовары предложили ввести в РФ минимальную розничную цену на пиво

По его мнению, МРЦ позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей.

«Пиво, сидр, произведенные по традиционной технологии из качественного натурального сырья, не могут стоить дешево», — отметил Бриман.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что общее число пострадавших от отравления суррогатным сидром в стране составляет 96 человек, сообщает RT.

