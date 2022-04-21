Минфин Италии: Рим дополнительно направит €200 млн Киеву
21 апреля 202223:18
Министр финансов Италии Даниэле Франко заявил, что Рим дополнительно выделит финансовую помощь Киеву в размере 200 млн евро. Об этом сообщает ТАСС.
Франко также отметил, что на заседаниях Международного валютного фонда затрагиваются крайне актуальные вопросы по экономическим последствиям конфликта на Украине.
Ранее стало известно, что Италия направила Украине €110 млн в качестве помощи, а также еще около €25 млн международным организациям для помощи украинцам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru