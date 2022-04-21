Минфин Италии: Рим дополнительно направит €200 млн Киеву

Министр финансов Италии Даниэле Франко заявил, что Рим дополнительно выделит финансовую помощь Киеву в размере 200 млн евро. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство Италии в Киеве возобновит работу с 18 апреля

Франко также отметил, что на заседаниях Международного валютного фонда затрагиваются крайне актуальные вопросы по экономическим последствиям конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Италия направила Украине €110 млн в качестве помощи, а также еще около €25 млн международным организациям для помощи украинцам.


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ФОТО: pixabay.com
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