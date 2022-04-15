Посольство Италии в Киеве возобновит работу с 18 апреля
15 апреля 202223:40
Посольство Италии в Киеве возобновит работу со следующей недели. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в своем Twitter.
Майо утверждает, что посол Италии Франческо Дзадзо вернулся в столицу Украины и вновь открыл посольство. Полное функционирование дипломатическое представительство возобновит с понедельника.
10 марта посольство Италии переехало из Киева во Львов из-за ухудшении ситуации с безопасностью в столице.
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15 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru