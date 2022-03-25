Минфин Германии предостерег компании ФРГ от оплаты за газ российским рублем

Плата за газ российским рублем приведет к укреплению российской валюты и позиций Кремля. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью телеканалу Die Welt.

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Линднер подчеркнул, что считает важным соблюдение условий уже заключенных договоров на поставки газа, а оплата исключительно в рублях может им противоречить.

В то же время он обратил внимание на то, что окончательное решение по оплате должны принимать сами компании.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение перейти в расчетах за газ с недружественными государствами на российские рубли.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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