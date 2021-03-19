Минашвили: Грузинская оппозиция готовит протесты
Грузинская оппозиция будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического кризиса было провалено, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена партии «Единое национальное движение» Акакия Минашвили.
«Грузинская мечта» не интересуется ни Грузией, ни ее гражданами, ни судьбой нашей страны, потому что «Грузинская мечта» в очередной раз закрыла дверь в Европу», - сказал он.
«Помимо международного давления, которое неизбежно будет усиливаться, гражданские протесты, которые все еще продолжаются, будут усиливаться и станут еще более интенсивными», - отметил Минашвили.
Напомним, в Грузии правящая коалиция и оппозиция не смогли найти путей для выхода из политического кризиса. Представитель главы Евросовета Кристиан Даниельсона, который должен был помочь с выходом из кризиса, возвращается в Брюссель после многочасовых переговоров. По его словам, сторонам не удалось достичь соглашения.
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