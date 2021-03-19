Минашвили: Грузинская оппозиция готовит протесты

Грузинская оппозиция будут проводить масштабные гражданские протесты после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического кризиса было провалено, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена партии «Единое национальное движение» Акакия Минашвили.

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«Грузинская мечта» не интересуется ни Грузией, ни ее гражданами, ни судьбой нашей страны, потому что «Грузинская мечта» в очередной раз закрыла дверь в Европу», - сказал он.

«Помимо международного давления, которое неизбежно будет усиливаться, гражданские протесты, которые все еще продолжаются, будут усиливаться и станут еще более интенсивными», - отметил Минашвили.

Напомним, в Грузии правящая коалиция и оппозиция не смогли найти путей для выхода из политического кризиса. Представитель главы Евросовета Кристиан Даниельсона, который должен был помочь с выходом из кризиса, возвращается в Брюссель после многочасовых переговоров. По его словам, сторонам не удалось достичь соглашения.

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Фото: twitter.com/caucasianknot
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