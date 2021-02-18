Премьер Грузии Гахария объявил об отставке
18 февраля 202109:39
Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В ходе брифинга он объяснил свое решением разногласиями с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.
По словам главы правительства, он не смог договориться по этому вопросу с командой и вынужден оставить пост.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru