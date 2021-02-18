Премьер Грузии Гахария объявил об отставке

Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В ходе брифинга он объяснил свое решением разногласиями с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.

По словам главы правительства, он не смог договориться по этому вопросу с командой и вынужден оставить пост.

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Между тем, в партии «Единого национального движения» такое решение Гахария приняли с аплодисментами, заявив о своей победе, передает RT.

Накануне Мелия отказался выполнить требование суда о заключении его под стражу, назвав правосудие незаконным.


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ФОТО: Wikipedia // კალისტრატე
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