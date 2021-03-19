Власти Грузии не смогли найти выход из политического кризиса

В Грузии правящая коалиция и оппозиция не смогли найти путей для выхода из политического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представитель главы Евросовета Кристиан Даниельсона, который должен был помочь с выходом из кризиса, возвращается в Брюссель после многочасовых переговоров. По его словам, сторонам не удалось достичь соглашения.

Отмечается, что Даниельссон прибыл в Грузию 12 марта. Во время своего недельного визита он проводил встречи как с членами правящей партии, так и с представителями оппозиции.

В феврале 2021 года бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку из-за политических разногласий с командой. Причиной для этого стал арест оппозиционера, главы "Единого национального движения" Ники Мелия.

