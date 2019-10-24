Поклонская намерена защитить Хэллоуин от Милонова

Наталья Поклонская встала на защиту Хэллоуина, против которого активно выступает Виталий Милонов. До этого он попросил генпрокурора России Юрия Чайку проверить школы и вузы, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Кроме того, Милонов попросил родителей сообщать ему об учебных заведениях, которые готовятся к этому празднику.

Как пишет сайт KP.Ru, депутат Поклонская заявила, что в тех случаях, когда что-то запрещается, это вызывает протестные настроения у тех, кому что-то запрещается и это неправильно.

«Это день всех святых. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть на лежащих у телевизора со страшными новостями про безумную Украину родителей, они хотят общения», - отметила Наталья Поклонская.