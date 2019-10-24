Поклонская намерена защитить Хэллоуин от Милонова
Наталья Поклонская встала на защиту Хэллоуина, против которого активно выступает Виталий Милонов. До этого он попросил генпрокурора России Юрия Чайку проверить школы и вузы, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Кроме того, Милонов попросил родителей сообщать ему об учебных заведениях, которые готовятся к этому празднику.
Как пишет сайт KP.Ru, депутат Поклонская заявила, что в тех случаях, когда что-то запрещается, это вызывает протестные настроения у тех, кому что-то запрещается и это неправильно.
«Это день всех святых. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть на лежащих у телевизора со страшными новостями про безумную Украину родителей, они хотят общения», - отметила Наталья Поклонская.
Добавим, после громкого заявление Виталия Милонова, НСН провела пресс-конференцию на тему «Хэллоуин под запретом», где парламентарий отметил, что инициаторам празднования «не поздоровится».
«Мы как родители и депутаты будем осуществлять мониторинг, если где-то, кто-то захочет провести Хэллоуин, то, извините, им не поздоровится», - подчеркнул Милонов.
Ранее депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что Хэллоуин можно праздновать только на помойках, так как в России нет церкви Сатаны.
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