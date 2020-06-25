Милонов выступил за онлайн-голосование для депутатов
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Общественной палаты положительно оценил онлайн-формат совещаний.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что в случае перехода совещаний в онлайн-формат на постоянную основу для парламентариев, на дорогах Москвы станет свободнее.
«Ура! Наконец-то чиновники не будут тормозить движение машин только потому, что едут на совещание. Пусть по интернету друг с другом общаются. На здоровье. Может, это будет даже более продуктивно. И я, как депутат, активно поддерживаю эту идею. Голосовать ведь тоже можно по интернету», – сказал он.
Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью НСН поделился своим мнением по поводу онлайн-учебы и идеей применять такой дистанционный опыт в школах в период сезонных заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
- Bloomberg: Германия рассматривает меры против США из-за санкций против «Северного потока-2»
- В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
- Ряд нововведений для российских автомобилистов вступят в силу 1 июля
- МГИК исключила возможность «двойного» голосования по Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru