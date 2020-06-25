Милонов выступил за онлайн-голосование для депутатов

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Общественной палаты положительно оценил онлайн-формат совещаний.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что в случае перехода совещаний в онлайн-формат на постоянную основу для парламентариев, на дорогах Москвы станет свободнее.

Кремль планирует новое обращение Путина к гражданам

«Ура! Наконец-то чиновники не будут тормозить движение машин только потому, что едут на совещание. Пусть по интернету друг с другом общаются. На здоровье. Может, это будет даже более продуктивно. И я, как депутат, активно поддерживаю эту идею. Голосовать ведь тоже можно по интернету», – сказал он.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью НСН поделился своим мнением по поводу онлайн-учебы и идеей применять такой дистанционный опыт в школах в период сезонных заболеваний.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Виталий МилоновПравительствоВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры