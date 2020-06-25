Кремль планирует новое обращение Путина к гражданам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделает ещё одно телеобращение к согражданам перед основным днём голосования по изменениям в Конституцию. Об этом стало известно РБК от околокремлёвских источников.

Предположительно обращение состоится в понедельник, 29 июня. В ходе выступления российский лидер хочет разъяснить гражданам суть и важность поправок, а также призовёт сделать свой выбор и принять участие в голосовании.

В последний раз Путин выступал с обращением к россиянам накануне Парада Победы, 23 июня. Тогда он коротко затронул тему голосования по поправкам в Основной закон. В частности, глава государства ещё раз подчеркнул, что изменения вступят в силу только в случае их поддержки гражданами.

Голосование по поправкам уже началось и завершится 1 июля, этот день объявлен нерабочим. Одна из ключевых поправок касается обнуления сроков президентства, которая в случае принятия позволит Владимиру Путину переизбираться и оставаться у власти до 2036 года.

