Кремль планирует новое обращение Путина к гражданам
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделает ещё одно телеобращение к согражданам перед основным днём голосования по изменениям в Конституцию. Об этом стало известно РБК от околокремлёвских источников.
Предположительно обращение состоится в понедельник, 29 июня. В ходе выступления российский лидер хочет разъяснить гражданам суть и важность поправок, а также призовёт сделать свой выбор и принять участие в голосовании.
В последний раз Путин выступал с обращением к россиянам накануне Парада Победы, 23 июня. Тогда он коротко затронул тему голосования по поправкам в Основной закон. В частности, глава государства ещё раз подчеркнул, что изменения вступят в силу только в случае их поддержки гражданами.
Голосование по поправкам уже началось и завершится 1 июля, этот день объявлен нерабочим. Одна из ключевых поправок касается обнуления сроков президентства, которая в случае принятия позволит Владимиру Путину переизбираться и оставаться у власти до 2036 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- Кремль планирует новое обращение Путина к гражданам
- Россия вернёт Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму
- Финляндия решила впустить россиян в последнюю очередь
- Правительство РФ смягчило ограничения на въезд для иностранных специалистов
- Саакашвили пытался изнасиловать Тину Канделаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru