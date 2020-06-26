Милонов уверен, что противники поправок не знакомы с их содержанием

Сегодня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Онлайн могут проголосовать жители Москвы и Нижегородской области, и кроме того, как и остальные регионы, на избирательных участках. Голосование продлится до 1 июля включительно.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН выразил уверенность, что противники поправок ни разу их не читали.