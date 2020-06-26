Милонов уверен, что противники поправок не знакомы с их содержанием

Сегодня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Онлайн могут проголосовать жители Москвы и Нижегородской области, и кроме того, как и остальные регионы, на избирательных участках. Голосование продлится до 1 июля включительно.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН выразил уверенность, что противники поправок ни разу их не читали.

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«Самое интересное, что среди сторонников поправок много людей, знающих их содержание, а вот противники ни разу их не читали», – отметил он.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью НСН поделился своим мнением по поводу онлайн-учебы и идеей применять такой дистанционный опыт в школах в период вспышек простудных заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Виталий МилоновГолосованиеКонституция РФ
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