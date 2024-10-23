Милонов: США получают от энергетических санкций против РФ двойную выгоду

Огромная часть антироссийских энергетических санкций вводится исключительно в финансовых интересах США, которые получают от ограничений двойную выгоду, заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с ОТР.

«Во-первых, они продают свои энергоносители в Европу, свой СПГ, уничтожив перед этим «Северный поток», а во-вторых, они еще и улучшают свою промышленную составляющую», - сказал Милонов.