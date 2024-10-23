Милонов: США получают от энергетических санкций против РФ двойную выгоду

Огромная часть антироссийских энергетических санкций вводится исключительно в финансовых интересах США, которые получают от ограничений двойную выгоду, заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с ОТР.

«Во-первых, они продают свои энергоносители в Европу, свой СПГ, уничтожив перед этим «Северный поток», а во-вторых, они еще и улучшают свою промышленную составляющую», - сказал Милонов.

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Депутат отметил, что европейская промышленность испытывает огромные трудности, и США предлагают европейским промышленникам в целях удешевления оптимизации производства перенести свои производственные мощности в Соединенные Штаты.

Ранее газета Politico сообщила, что страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе. Указывается, что речь идет в том числе о возможных санкциях в отношении российского СПГ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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