Милонов: США получают от энергетических санкций против РФ двойную выгоду
Огромная часть антироссийских энергетических санкций вводится исключительно в финансовых интересах США, которые получают от ограничений двойную выгоду, заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с ОТР.
«Во-первых, они продают свои энергоносители в Европу, свой СПГ, уничтожив перед этим «Северный поток», а во-вторых, они еще и улучшают свою промышленную составляющую», - сказал Милонов.
Депутат отметил, что европейская промышленность испытывает огромные трудности, и США предлагают европейским промышленникам в целях удешевления оптимизации производства перенести свои производственные мощности в Соединенные Штаты.
Ранее газета Politico сообщила, что страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе. Указывается, что речь идет в том числе о возможных санкциях в отношении российского СПГ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минстроя Файзуллин: В России два года подряд снижается объем долга за ЖКХ
- Рэпер Эминем поддержал Камалу Харри
- Пенсионерам на Севере рассказали, что им придется выбрать одну из двух доплат
- Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара
- СМИ: Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию
- Режиссер «Выжившего» Иньярриту приступит к съемкам фильма с Томом Крузом в ноябре
- СМИ: Трое подростков подожгли бомбардировщики на военном аэродроме
- СМИ: Суд на Украине конфисковал имущество и песни Таисии Повалий
- Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына в НБА
- Милонов: США получают от энергетических санкций против РФ двойную выгоду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru