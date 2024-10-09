Бюджет не наполняется: СПГ-проекты назвали невыгодными для России
На азиатские рынки СПГ поставляется в основном с Сахалина – большинство газа уходит в Японию и Южную Корею, а остальное скупает Китай, отметил в эфире НСН Игорь Юшков.
СПГ-проекты приносят России гораздо меньше выручки, чем экспорт нефти или трубопроводного газа – проект «Ямал СПГ» и «Сахалин-2» работают на особых налоговых системах, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что российские СПГ-заводы за девять месяцев отгрузили на экспорт 24,36 млн тонн, что почти на 5% выше, чем годом ранее. В сентябре динамика была более слабой: отгрузки выросли на 1,8% год к году, до 2,69 млн тонн. Аналитики считают это сезонным явлением и ожидают, что в ближайшие месяцы экспорт в Европу восстановится. Юшков отметил, что экспорт СПГ для российского бюджета не в приоритете.
«Сахалинскому заводу выгоднее отправить в Японию, Южную Корею, Китай, потому что там очень маленькое транспортное плечо. До них буквально в течение дня танкеры доходят. Для "Ямала СПГ" поставлять выгоднее в Европу. Но важно отметить, что для России как государства "Ямал СПГ" сегодня, например, большого значения не имеет. Ему дали налоговые льготы на 12 лет существования, еще лет шесть он не будет платить налогов. У него все налоги либо обнулены, либо снижены. Проект очень сложный, очень дорогой. И если бы налоговых послаблений не было, вообще ничего не построилось бы. Поэтому сейчас от него бюджету фактически ничего не достается. У завода на Сахалине тоже особая налоговая система и государству достается не как в обычном проекте. Поэтому для бюджета СПГ-проекты не столь важны, как экспорт нефти или трубопроводного газа. Бюджету они меньше приносят, чем традиционный экспорт», - сказал Юшков.
Он также объяснил, почему СПГ выгоднее поставлять в Европу с Ямала.
«С Ямала преимущественно газ идет в Европу, и так всегда было с момента его запуска. Когда цены на газ примерно одинаковые в Азии и в Европе, то выгоднее поставлять в Европу, потому что короткое транспортное плечо, быстрее можно довезти до Европы и там разгрузиться. К тому же, "Ямал СПГ" работает с превышением проектной мощности. У него проектная мощность 17,4 миллиона тонн, а выдает он больше 20 миллионов. А газовозов арктического класса, которые могут круглогодично заходить на Ямал, в порт Сабетта, и загружаться СПГ, было построено всего 15 штук. Поэтому нужно как можно быстрее вывезти этот СПГ и вернуться за новой партией. Съездить в Европу, отгрузиться и вернуться – это быстрее, чем в Азию. Это тоже важный фактор. По итогам года произведете и продадите больше, чем если бы поставляли преимущественно в Азию, это выгоднее», - указал собеседник НСН.
По словам Юшкова, на азиатские рынки СПГ поставляется в основном с Сахалина – большинство газа уходит в Японию и Южную Корею, а остальное скупает Китай.
«Сахалин – это в основном азиатские рынки. У них есть долгосрочный контракт с Японией и Южной Кореей. И преимущественно все объемы загружаются туда. Все, что осталось, почти полностью забирают в Китай. То есть, там три крупных покупки. Япония и Южная Корея – потому что там и акционеры, и долгосрочные контракты с ними... Все остальное скупает Китай», - добавил он.
Ранее Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что по итогам 2023 года поставщики из США стали ключевыми экспортерами сжиженного природного газа на европейский энергетический рынок. Отмечается, что Катар и Россия остались вторым и третьим по величине поставщиками СПГ в Европу в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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