Бюджет не наполняется: СПГ-проекты назвали невыгодными для России

СПГ-проекты приносят России гораздо меньше выручки, чем экспорт нефти или трубопроводного газа – проект «Ямал СПГ» и «Сахалин-2» работают на особых налоговых системах, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российские СПГ-заводы за девять месяцев отгрузили на экспорт 24,36 млн тонн, что почти на 5% выше, чем годом ранее. В сентябре динамика была более слабой: отгрузки выросли на 1,8% год к году, до 2,69 млн тонн. Аналитики считают это сезонным явлением и ожидают, что в ближайшие месяцы экспорт в Европу восстановится. Юшков отметил, что экспорт СПГ для российского бюджета не в приоритете.