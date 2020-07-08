Милонов приветствовал законопроект, прекращающий дискуссии о Крыме
Приравнивание к экстремизму дискуссии об отчуждении территорий РФ – необходимость в связи с новой Конституцией. Об этом напомнил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН.
В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отчуждение территорий России. Такое действие хотят прировнять к экстремизму. Это первый законопроект, реализующий поправки в Конституцию.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пояснил, это эти изменения требует новая редакция Конституции РФ. И в частности, по словам парламентария, они прекратят любые дискуссии вокруг территориальной принадлежности Крыма.
«Крым ничем, в данном случае, не отличается от Кузбасса, к примеру. Крым – монолитная, неотделимая часть Российской Федерации. Считаю, что вопрос по Крыму должен быть навсегда завершен. Конституция, которая закрепила недопустимость подобного рода заявлений, дает теперь законодательное право на установление административного и уголовного наказания, это прямая необходимость, прописанная новыми положениями Конституции. Это не те изменения, которые вносятся в результате инициативы тех или иных депутатов. Безусловно, если мы изучим природу вопроса территориальной целостности, то поймем, что правовой основы для отделения одной части России от другой нет, поэтому любые противоположные заявления можно отнести только к экстремизму. И это правильно. По факту, поддержка этой поправки к Конституции – поддержка прекращения каких-либо разговоров о территориальной принадлежности Крыма, вопрос о котором не должен стоять с 2014 года», – отметил он.
Предполагается, что срок лишение свободы за подобное преступление составит от шести до 10 лет. Административные же штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей.
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