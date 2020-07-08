До 10 лет: Отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму

Предполагается, что срок лишение свободы за подобное преступление составит от шести до 10 лет. Пока законопроект планируют направить на отзыв в правительство. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей.

Законопроект уточнит терминологии в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, в которой отныне прописан запрет на отчуждение территорий.

