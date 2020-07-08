До 10 лет: Отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму
В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отчуждение части территории РФ, сообщил в среду глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на депутата, поправки будут внесены в закон о противодействии экстремистской деятельности. Пункт о том, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности Российской Федерации, добавят фразу «в том числе отчуждение части её территории».
Предполагается, что срок лишение свободы за подобное преступление составит от шести до 10 лет. Пока законопроект планируют направить на отзыв в правительство. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей.
Законопроект уточнит терминологии в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, в которой отныне прописан запрет на отчуждение территорий.
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