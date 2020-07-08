До 10 лет: Отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отчуждение части территории РФ, сообщил в среду глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на депутата, поправки будут внесены в закон о противодействии экстремистской деятельности. Пункт о том, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности Российской Федерации, добавят фразу «в том числе отчуждение части её территории».

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Предполагается, что срок лишение свободы за подобное преступление составит от шести до 10 лет. Пока законопроект планируют направить на отзыв в правительство. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей.

Законопроект уточнит терминологии в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, в которой отныне прописан запрет на отчуждение территорий.

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