Милонов посоветовал Кадырову обсудить пожизненное президентство с Путиным

Но вопрос пожизненного президентства просто не обсуждали никогда. И, наверное, в ближайшее время обсуждать не будем. Этот вопрос неактуален. Предлагать можно все, что угодно, но сначала эту инициативу стоит обсудить с самим Путиным. Узнать, как он сам к ней относится», - сказал Милонов.

Отметим, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь напомнил Кадырову, что Конституцией должность пожизненного президента не предусмотрена.

