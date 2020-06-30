Милонов посоветовал Кадырову обсудить пожизненное президентство с Путиным

Парламентарий напомнил в эфире НСН, что институт пожизненного президентства противоречит конституционным принципам избираемости.

Сделать Владимира Путина пожизненным президентом России предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что Путина некем заменить, передает «Коммерсант».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН посоветовал Кадырову обсудить эту идею с самим Путиным.

«Этот вопрос не рассматривается сейчас на повестке дня. Мы его не обсуждаем. Институт пожизненного президентства противоречит конституционным принципам избираемости. Я не против, чтобы Владимир Путин стал пожизненным руководителем какой-нибудь структуры, предположим, Госсовета или еще чего-нибудь.

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Но вопрос пожизненного президентства просто не обсуждали никогда. И, наверное, в ближайшее время обсуждать не будем. Этот вопрос неактуален. Предлагать можно все, что угодно, но сначала эту инициативу стоит обсудить с самим Путиным. Узнать, как он сам к ней относится», - сказал Милонов.

Отметим, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь напомнил Кадырову, что Конституцией должность пожизненного президента не предусмотрена.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Виталий МилоновРамзан КадыровВладимир Путин
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