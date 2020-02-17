Милонов: Отказаться от советского тоталитаризма - немыслимо!

«Мы не можем просто отказаться от этого. Это не то, от чего можно отказаться. Это как родителей отказаться. Нельзя отказаться от родителей, отказаться от прошлого страны. Пускай, оно было не всегда правильным, безоблачным. Решения, принимавшиеся в нашей стране, принимались даже не столько в нашей стране, сколько где-то вне ее. Но все равно они принимались нами. Что было, то было. Отказаться от этого юридически невозможно. Мы не Украина, страна из компьютерной игрушки, которую сегодня уничтожили, завтра запустили заново. Мы существуем более тысячи лет. Смена строя, не всегда происходившая по воле нашего народа, а по воле агентов немецкой разведки, тем не менее происходила. Что мы наворотили, то мы наворотили. Достижения наши и поражения – наши. От семьи отказаться невозможно. А страна – это наша семья. И те, кто жил в той стране, от которой мы должны отказаться, – это наши родители, наши деды. Кто-то ошибался. Это не значит, что нужно все обелять. Обелять нельзя ни в коем случае, выводы надо делать. Но и отказываться – это просто немыслимо», - подчеркнул он.

Ранее экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН назвал судью Арановского человеком «без роду, без племени».

