Милонов: Отказаться от советского тоталитаризма - немыслимо!
Парламентарий в эфире НСН выразил несогласие с позицией судьи Конституционного суда.
«Незаконно созданным государством», политика которого носила характер «репрессивно-террористических деяний» назвал Советский Союз судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский в особом мнении на одно из постановлений КС. И на этом основании заявил о невозможности считать Россию правопреемницей СССР. По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».
Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН выразил несогласие с позицией судьи.
«Мы не можем просто отказаться от этого. Это не то, от чего можно отказаться. Это как родителей отказаться. Нельзя отказаться от родителей, отказаться от прошлого страны. Пускай, оно было не всегда правильным, безоблачным. Решения, принимавшиеся в нашей стране, принимались даже не столько в нашей стране, сколько где-то вне ее. Но все равно они принимались нами. Что было, то было. Отказаться от этого юридически невозможно. Мы не Украина, страна из компьютерной игрушки, которую сегодня уничтожили, завтра запустили заново. Мы существуем более тысячи лет. Смена строя, не всегда происходившая по воле нашего народа, а по воле агентов немецкой разведки, тем не менее происходила. Что мы наворотили, то мы наворотили. Достижения наши и поражения – наши. От семьи отказаться невозможно. А страна – это наша семья. И те, кто жил в той стране, от которой мы должны отказаться, – это наши родители, наши деды. Кто-то ошибался. Это не значит, что нужно все обелять. Обелять нельзя ни в коем случае, выводы надо делать. Но и отказываться – это просто немыслимо», - подчеркнул он.
Ранее экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН назвал судью Арановского человеком «без роду, без племени».
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