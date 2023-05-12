«Миллиарды долларов»: В Грузии обвинили США в двойных стандартах на фоне санкционных угроз
Политолог Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что западные компании продолжают работать с Москвой и получать прибыль, несмотря на громкие заявления об ограничениях.
Западные компании продолжают получать многомиллионную прибыль на российском рынке и не смогут помешать Грузии возобновить авиасообщение с Москвой, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в беседе с НСН.
Ранее официальный представитель госдепартамента Ведант Патель пригрозил Грузии санкциями за возобновление авиасообщения с Россией. Мамрадзе назвал такие заявления нечестными и отметил, что они никак не повлияют на решение Грузии.
«Госдеп не может принудить Грузию отказаться от этого решения, и они это знают. Тема деликатная, двойные западные стандарты. Западные эксперты пишут много о том, что более 600 крупнейших фирм с многомиллионным оборотом остались в России, среди них есть банки. Это миллиарды долларов. А тут Грузия, какие суммы могут быть? Это нечестно укорять маленькую страну, которая выполнила все на самом деле, кроме экономических санкций. Это бы разрушило грузинскую экономику, а Россия этого бы не почувствовала», - заметил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в Грузии давно ждали решения российских властей, это положительно скажется на экономике страны.
«Запуск рейсов выгоден для Грузии, подавляющее большинство населения Грузии этого ждало и ждет. Более миллиона грузин живут в России. Отсутствие прямых рейсов – это проблема, а визу получить не так уж просто было. Есть экономическая составляющая, на туризм это должно положительно подействовать, на Россию приходились миллиарды долларов доходов», - объяснил он.
Ранее Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, указ вступит в силу с 15 мая. Также президент подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям разрешается осуществлять пассажирские воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории России на территорию Грузии, передает «Радиоточка НСН».
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