Михаил Подоляк отверг предложение Путина по Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложенную мирную инициативу российского лидера Владимира Путина.
В своих соцсетях он написал, что в заявлении президента РФ «нет ничего нового», а также отсутствуют «реальные мирные предложения».
«У российской стороны есть желание не платить за конфликт и продолжать его в новых форматах», - указал Подоляк.
Также он добавил, что предложенный Россией внеблоковый статус «оставит Украину беззащитной».
Ранее Путин заявил, что Россия сядет за стол переговоров только после полного вывода украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатели эвакуировали двух жителей дома в Шебекино, где после удара ВСУ рухнул подъезд
- Михаил Подоляк отверг предложение Путина по Украине
- Вратарь «Балтики» Латышонок перешел в «Зенит»
- Гладков: Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино из-за обстрела
- Генсек НАТО отказался считать мирным предложение Путина по Украине
- Полиция Германии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина
- СМИ: В Кривом Роге был поражен командный центр ГУР МО Украины
- В Сочи пройдет первый ежегодный международный кинофестиваль «Антарес»
- На конкурсе созданных ИИ изображений победил настоящий снимок
- Германия предоставила Украине танки Leopard и системы ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru