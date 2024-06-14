Михаил Подоляк отверг предложение Путина по Украине

В своих соцсетях он написал, что в заявлении президента РФ «нет ничего нового», а также отсутствуют «реальные мирные предложения».

«У российской стороны есть желание не платить за конфликт и продолжать его в новых форматах», - указал Подоляк.

Также он добавил, что предложенный Россией внеблоковый статус «оставит Украину беззащитной».

Ранее Путин заявил, что Россия сядет за стол переговоров только после полного вывода украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает 360.ru.

