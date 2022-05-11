Михаил Мишустин назначил главой Росстата Сергея Галкина

Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) назначен Сергей Галкин, который с 2018 года занимал пост замминистра экономического развития РФ, сообщает пресс-служба российского правительства.

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В сообщении говорится, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На посту главы Росстата Галкин сменит Павла Малкова, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Ранее глава Рязанской области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что не намерен выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииРосстатМихаил Мишустин
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