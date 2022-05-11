Путин уволил замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает пресс-служба Кремля.

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Соотвествующий указ, который был 11 мая подписан российским лидером, опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что он вступает в силу с момента его подписания.

Ранее Путин подписал указ и освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН, сообщает RT. На этом посту его сменил Аркадий Гостев.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ФСИНУвольнениеУказыВладимир Путин
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