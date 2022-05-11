Путин уволил замдиректора ФСИН

Соотвествующий указ, который был 11 мая подписан российским лидером, опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что он вступает в силу с момента его подписания.

Ранее Путин подписал указ и освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН, сообщает RT. На этом посту его сменил Аркадий Гостев.