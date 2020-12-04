«Хотят нагнуть». Юрист допустил отказ РФ платить по делу ЮКОСа

Член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН рассказал, что это во многом политическое решение, а поправки в конституцию РФ позволят не выполнять этот вердикт.

«Решение ВС Нидерландов вполне прогнозируемое. По-другому вряд ли могло получиться. При этом нашими представителями были найдены, казалось бы, весомые аргументы в пользу российской позиции. Однако они были в упор не замечены судьями. А как ещё может быть, когда судишь не по закону или собственному убеждению, а потому, что принять можно только единственно «нужное» решение? Кто ж захочет стать изгоем на европейском пространстве? Поэтому все больше убеждаешься, что утверждение о независимости европейской судебной системы - не более чем миф», - сказал юрист.

По мнению Минюста РФ, апелляционный суд в Гааге в своё время пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного регулирования.

Соловьев добавил, что Россия в соответствии с поправками в Конституцию о её верховенстве над международными актам может приостановить выполнение такого решения или вовсе его проигнорировать.

«Мы-то четко выполняем и следуем нормам антиотмывочного законодательства. И не трактуем его по двойным стандартам. Не думаю, что отказ платить по сомнительному решению способен каким-либо образом очернить имидж нашей страны на мировой арене. Ведь стараниями западных пропагандистов он и сейчас весьма специфичен. Но при этом все всё понимают. Им очень хочется во чтобы то ни стало нас «нагнуть». Но при этом история уже не раз учила их, что это - пустая затея», - уверен Соловьев.

Ранее Соловьев эфире НСН назвал популизмом идею о снижении пенсионного возраста в России на фоне пандемии коронавируса.

