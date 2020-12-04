Суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство российской стороны, которое была подан в рамках процесса по делу ЮКОСа. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Как уточняется, решение принято после анализа, как будут затронуты интересы обеих сторон в случае продолжения или приостановки исполнения решений.
Таким образом, бывшие акционеры ЮКОСа получили возможность продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании финального решения по делу, отмечает RT.
Речь идёт о жалобе Российской Федерации на вердикт суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Обращение Москвы было принято к рассмотрению в июне текущего года.
В феврале суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление о финансовом взыскании с России по делу ЮКОСа.
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