МИД заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты

Российский МИД сообщил, что заявил протест послу Молдавии в России Лилиану Дарию в связи с публикацией молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе.

Министерство уточнило, что протест был направлен из-за недавнего заявления одной из молдавских политических партий с «безосновательным обвинением в адрес посла России в Кишиневе, призывами к его высылке и ограничению деятельности российского посольства».

Также Дарию был заявлен протест «в связи с публикацией молдавской стороной конфиденциальной ноты Посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа».