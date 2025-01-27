МИД заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
Российский МИД сообщил, что заявил протест послу Молдавии в России Лилиану Дарию в связи с публикацией молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе.
Министерство уточнило, что протест был направлен из-за недавнего заявления одной из молдавских политических партий с «безосновательным обвинением в адрес посла России в Кишиневе, призывами к его высылке и ограничению деятельности российского посольства».
Также Дарию был заявлен протест «в связи с публикацией молдавской стороной конфиденциальной ноты Посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа».
В российском ведомстве добавили, что Москва рассматривает эти действия как недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии.
Национальная молдавская партия (PNM) на прошлой неделе осудила действия российского посла в Молдавии Олега Озерова, который не представил верительные грамоты в администрацию президента, а также незаконнно посещает Приднестровье. Партия призвала выслать дипломата.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье незаконны, а также нарушают режим международных санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru